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Siyaset AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman koronavirüse yakalandı
Siyaset

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman koronavirüse yakalandı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 23:07:00 -
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman koronavirüse yakalandı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yayman, sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, TBMM Hastanesinde Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Koronavirüs testi pozitif çıktı

Yaptırdığın testin pozitif çıktığını vurgulayan Yayman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Hastanesinde yapılan Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Yayman'ın paylaşımı:

 

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