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Gündem

AK Parti hangi ilçe başkanları istifa etti? İşte o isimler

AK Parti'de 12 ilçe başkanı görevinden istifa etti. Haberin ardından AK Parti hangi ilçe başkanları istifa etti? sorusu merak edilmeye başlandı. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezi'nin 12 ilçe başkanının istifasını istediğini duyurmuştu. Peki, AK Parti'de hangi ilçe başkanları istifa etti? İşte o isimler

Yeniakit Publisher
2020-08-12 00:30:00 -
AK Parti hangi ilçe başkanları istifa etti? İşte o isimler

AK Parti hangi ilçe başkanları istifa etti? 12 AK Parti ilçe başkanı istifa etti. İşte o isimler...

Diyarbakır'da AK Parti’li Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçe başkanları istifa etti.

AK Parti Genel Merkezi'nin istifasını istediği 12 ilçe başkanı görevinden ayrıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir, Silvan, Lice, Kulp, Kayapınar, Hazro, Hani, Ergani, Dicle, Çınar, Bismil, Bağlar ilçe başkanları görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan istifalar hakkında açıklamada bulundu.

Partinin ilçe kongreleri sürecinden dolayı teşkilat başkanlığında daha rahat bir çalışma ortamı oluşturmak için söz konusu ilçe başkanlarının istifa ettiği belirtilen açıklamada "İlçe başkanlarımıza göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından ve yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.” denildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın merkez Sur ile Eğil ve Çüngüş ilçe başkanlıklarına atam yapılmıştı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan istifalara ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Yaklaşmakta olan ilçe kongreleri sürecinden dolayı ilçe başkanlığının önünü açmak partimize ve teşkilat başkanlığımıza daha rahat bir çalışma ortamı oluşturmak için istifa eden Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan, Yenişehir ilçe başkanlarımıza göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından ve yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz”

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