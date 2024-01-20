AK Parti Güngören Belediye Başkan adayı Bünyamin Demir Kimdir?
Bünyamin Demir, Güngören Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Almanya'da ilkokulu okuyan Demir, Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nda görev alan Demir, halen MKYK yedek üyeliği yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019'da AK Parti'nin İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı olarak seçime katılmıştır.
Bünyamin Demir, ilkokulu Almanya'da okudu. Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı.
Demir, 2008 yılında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında görev aldı. 2010-2014 yılları arasında İl Teşkilat Başkanlığı yaptı. Halen MKYK yedek üyeliği devam eden Demir, 2018'de yapılan İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
Bünyamin Demir, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı oldu.
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