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AK Parti Güdül belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Güdül belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın oldu. Muzaffer Yalçın'ın Güdül belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Muzaffer Yalçın kimdir? Muzaffer Yalçın nereli ve kaç yaşında? Muzaffer Yalçın hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

01 Ocak 2019 Salı 19:54
AK Parti Güdül belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Güdül belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın oldu. Muzaffer Yalçın'ın Güdül belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Muzaffer Yalçın kimdir? Muzaffer Yalçın nereli ve kaç yaşında? Muzaffer Yalçın hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,  AK Parti'nin Güdül ilçesi başkan adayı olarak Muzaffer Yalçın'ı açıkladı. Peki Muzaffer Yalçın kimdir? İşte ayrıntıları...

Muzaffer Yalçın Kimdir?

1956 yılında Güdül’de doğdu. İlk Orta ve Lise tahsilini Ankara’da tamamladı.1980-1994 yıllarında Çağa Belediyesi hesap işleri müdürlüğü görevini yaptı.

1994-2004 yıllarında iki dönem Çağa Belediye Başkanlığı yaptı. 2004-2009 yıllarında AK Parti Güdül İlçe Yönetimi’nde ilçe sekreteri olarak ve diğer teşkilat görevlerinde bulundu. 2009-2014 yıllarında AK Parti’den Çağa Belediye Başkanlığı yaptı.

30 Mart 2014 seçimlerinde Güdül Belediye Meclis üyesi seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babası

 

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:54
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