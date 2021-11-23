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Siyaset AK Parti Grup Başkanvekili Turan sert tepki! CHP Genel Başkanı FETÖ sözcüsü gibi
Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Turan sert tepki! CHP Genel Başkanı FETÖ sözcüsü gibi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 19:01:00 - 2021-11-23 19:08:52
AK Parti Grup Başkanvekili Turan sert tepki! CHP Genel Başkanı FETÖ sözcüsü gibi

 YENİ AKİT / ANKARA 

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan “CHP Genel Başkanının grup konuşması, bir siyasi parti liderinden öte; FETÖ sözcüsü, mafya lideri tarzıydı. Tehditler, hakaretler, iftiralar… Anlıyoruz bu asabiyetini, sinir krizlerini, dengesiz çıkışlarını. Ama yazık 90 yıllık bir partiye. Yakışmıyor, çok ayıp! @kilicdarogluk” ifadelerini kullandı.

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