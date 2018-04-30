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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Milletvekillerine mevsimlik işçi muamelesi yapmak doğru değil

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Milletin iradesiyle seçilmiş milletvekillerine mevsimlik işçi muamelesi yapmak doğru değil. Borçlar Kanunu'ndaki ayıplı mal iadesi gibi ya da 30 gün içinde beğenmediğiniz ürünü iade etmek gibi bir davranışın içine girmek en başta CHP’ye oy veren seçmene hakarettir." dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:18
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Milletvekillerine mevsimlik işçi muamelesi yapmak doğru değil

 AK Parti Grup Başkanvekili Turan partisinin Çanakkale İl Başkanlığına yeni atanan Gültekin  Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Çanakkale'nin, Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade eden Turan,  Yıldız'a 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı  başvuru dosyasını teslim etti. CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Turan,  CHP'yi 90 yıllık hatırası olan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak  gördüklerini söyledi.

Partinin bu kadar pespaye hale gelmesinin, tarihine, Mustafa Kemal'e,  geçmişine haksızlık olduğunu anlatan Turan, "Bir parti bu kadar mı pespaye hale  gelir, bu kadar mı yanlış işler yapar. 15 vekilin gitmesi, gelmesi, bunlar hiçbir  siyasi görüşe, siyasi tarihe yakışmayan işler. Ben her zaman CHP’nin kendi  seçmenlerinin bu işe el atmasını, Kılıçdaroğlu’nun bir proje ile geldiğini ve  proje devamı için adım attığını hep dile getirdim. Gelmesi neyse 15 vekilin  gitmesi odur." diye konuştu.

Turan, bu hareketi doğru bulmadıklarını vurgulayarak, şunları  kaydetti: "Milletin iradesiyle seçilmiş milletvekillerine mevsimlik işçi  muamelesi yapmak doğru değil. Borçlar Kanunu'ndaki ayıplı mal iadesi gibi ya da  30 gün içinde beğenmediğiniz ürünü iade etmek gibi bir davranışın içine girmek en  başta CHP’ye oy veren seçmene hakarettir. Bu kadar kullanışlı bir parti haline  gelmek 90 yıllık CHP seven insanlara haksızlık. Bence CHP’liler kendi partilerine  sahip çıksınlar." Bülent Turan, ziyaret sonunda yeni il yönetimiyle hatıra fotoğrafı  çektirdi.
 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:18
  1. Çanakkale
  2. AK Parti

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