  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset AK Parti Grup Başkanvekili Tunç’tan Tanju Özcan’a tepki!
Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç’tan Tanju Özcan’a tepki!

Skandal ifadelerine yenilerini eklemeye devam eden Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan’a bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 13:09:00 -
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç’tan Tanju Özcan’a tepki!

YENİ AKİT  ANKARA

Çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istediği anıyı çirkin imasıyla anlatan Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, yine eleştiri oklarını üzerine çeken bir skandala daha imza attı. CHP'li Başkan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı Belediye Meclisi’nin Kadın üyesine yönelik çirkin ifadeleri nedeniyle kınıyorum. Özcan’ın kadınlara yönelik bu saldırısı ilk değil, bu konuda sabıkalı olan Özcan’ın yaptığı yanına kar kalmayacak gerekli cezai ve hukuki yollar işletilecektir”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay