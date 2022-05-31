AK Parti Grup Başkanvekili Tunç’tan Tanju Özcan’a tepki!

YENİ AKİT ANKARA

Çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istediği anıyı çirkin imasıyla anlatan Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, yine eleştiri oklarını üzerine çeken bir skandala daha imza attı. CHP'li Başkan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Partili kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, “Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı Belediye Meclisi’nin Kadın üyesine yönelik çirkin ifadeleri nedeniyle kınıyorum. Özcan’ın kadınlara yönelik bu saldırısı ilk değil, bu konuda sabıkalı olan Özcan’ın yaptığı yanına kar kalmayacak gerekli cezai ve hukuki yollar işletilecektir”