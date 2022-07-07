AK Parti Grup Başkanvekili Tunç’tan Kılıçdaroğlu’na tepki!

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç resmi sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline “giderlerse gitsinler” demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” ifadelerine ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Kılıçdaroğlu; ne alakası var şimdi, asıl siz utanın attığınız tweet’ten. Sn. Cumhurbaşkanımızın Sağlık’ta şiddetin önlenmesi için verdiği mücadeleden bihabersiniz. Kutuplaştırıcı, karalayıcı, istismarcı siyasetinize fırsat vermeyeceğiz, Bu ülkenin huzurunu size bozdurmayacağız” diye konuştu.