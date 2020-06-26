AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den Muharrem İnce’ye sert tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'deki sözlerinin ardından hakaretlere varan paylaşımlara ilişkin konuşarak CHP’li Muharrem İnce’ye sert tepki gösterdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'deki sözlerinin ardından sosyal medyada yer alan ve hakaretlere varan paylaşımlar için Hadi Özışık'a konuştu. Zengin, AK Parti öncesi başörtülü kadınların uğradığı zulmü hatırlattı, özgürlüklerin AK Parti döneminde yaşandığını söyledi.
Abdurrahman Uzun'un da katıldığı YouTube özel yayınında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM'de kadın cinayetleri nedeniyle HDP'lilerin AK Parti'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdiği sözlerin ardından özellikle sosyal medyadan gelen hakarete varan paylaşımlara tepki gösterdi.
Mecliste, özellikle HDP'li kadın vekiller tarafından, AK Parti'ye defalarca 'tecavüzcü' denilerek aleni ağır hakaret edildiğini hatırlatan Zengin, Muharrem İnce'nin tweetine ise tepki gösterdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ‘başörtülü kadınlara saldıranlar bilsinler ki başörtülü kadınların onayını rızasını almadan bu ülkede hiçbir siyasal parti iktidar olamaz, çok iddialı bir şey söylüyorum’ dedi.