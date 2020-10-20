AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "HDP bugüne kadar yaptığı açıklamalarda, PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlamadığı gibi ona her fırsatta meşruiyet kazandırmak için büyük bir gayret gösterdi." dedi.

Zengin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın, geçen hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Esayan'ın, Türkiye demokrasisi için önemli işler yaptığını söyleyen Zengin, "Kendisi her şeyden evvel çok değerli bir entelektüeldi. Önemli bir düşünce insanıydı. Uzun yıllar pek çok gazetede yazılarıyla var oldu." dedi.

TBMM Genel Kurulunun, bugün çalışmalarına Markar Esayan için saygı duruşunda bulunularak başlayacağını belirten Zengin, bütün milletvekillerini Genel Kurula davet etti.

Özlem Zengin, Esayan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek, "Onu özleyeceğiz. Bir tarafıyla da onu tebessümle hatırlayacağız. Kendisi esprileriyle hayatı bir tarafıyla anlatırken ortaya koyduğu Anadolu insanı olmasıyla hepimizin kalbinde fevkalade derin, güzel bir iz bırakarak aramızdan ayrılmış oldu." dedi.

Esayan için 22 Ekim Perşembe günü Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleneceğini ve TBMM Genel Kurulunun iki gün çalışacağını söyleyen Zengin, törene diğer siyasi partilerden milletvekillerinin de katılacağını ifade etti.

- TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan ziyareti

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un, Azerbaycan ziyaretine değinen Zengin, ziyaretin en önemli tarafının, AK Parti'nin yanı sıra CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti.

Şentop başkanlığındaki TBMM heyetinin, Azerbaycan'a, dünyanın uzun zamandır adaletle davranmayı unuttuğu bir ortamda, dünyaya insanlığı hatırlatmak için gittiğini söyleyen Zengin, "Ermenistan Gence'ye fütursuzca bir saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırılar, aslında karşılıklı ateşkes varken yapıldı. Meclis Başkanımız, bu anlamda dünyayı vicdana, adaletli olmaya, evrensel hukuku işletmeye bir kez daha davet etmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Zengin, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da tebrik etti.

- "Genel Kurulda işitmeye alıştığımız ifadeler"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Zengin, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret ettiğinin hatırlatılması üzerine, "O sözler, o kadar Genel Kurulda işitmeye alıştığımız ifadeler." dedi.

HDP'nin yaklaşımının, Diyarbakır'daki anneleri yok saymak üzerine olduğunu dile getiren Zengin, "Kadın milletvekilinin, orada bulunan annelerimize karşı tavrının bu kadar şedit, aşağılayıcı üslupta olmasını kınıyorum ama bundan öte suç içeren ifadeler var. Kendisiyle alakalı da zaten yasal bir süreç başladı. Savcılık bir soruşturma başlattı." ifadelerini kullandı.

Kadınların hakkını, hukukunu koruma iddiasında olan HDP'nin, işin özüne bakıldığında, evladını kaybeden anneleri aşağılayan, onları tahkir eden bir ifade kullanmasını kınadığını belirten Zengin, bu üslubun, HDP milletvekilleri açısından alışılmış, sürpriz olmayan bir tavır olduğunu söyledi.

- "Türkiye'nin yerli bir muhalefete ihtiyacı var"

Eski HDP Milletvekili Altan Tan'ın, "HDP ile PKK'nın ilişkisini saklamak beyhude." yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Zengin, şöyle konuştu:

"Özellikle Altan Tan'ın, 'HDP, legalite ile illegalite arasında durmaktan vazgeçmeli.' Çünkü Genel Kurulda bunları defaatle ifade ediyoruz. Buradan bakıldığı zaman HDP'nin temel problemi, Genel Kuruldaki tavrı, üslubu da öyle; terörü bir sonuç olarak addediyor. HDP bugüne kadar kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımlamadığı gibi ona her fırsatta meşruiyet kazandırmak için büyük bir gayret gösterdi.

HDP'nin Genel Kurulda, Türkiye'deki ana muhalefetin fikri anlamda ana aktörü olmasını, ben ve grubum çok sıkıntılı buluyoruz. Türkiye'de ana muhalefete düşen, adı ana muhalefet olanlardır diye düşünüyorum. Türkiye'nin yerli bir muhalefete ihtiyacı var. Böyle bakıldığı zaman bu tartışmaların, Türkiye için faydalı olacağı kanaatindeyim. Bunlar bizim tezlerimizi doğrulayan şeyler."

AK Parti olarak HDP'nin ortaya koyduğu tavrın kesinlikle demokrasiyle bağdaşmadığını düşündüklerini, bir seçim yapmaları kanaatinde olduklarını ifade eden Zengin, "Türkiye'deki insanlar aslında 2011 seçimlerinde demokrasiden yana durması için HDP'ye bir şans verdiler fakat HDP, özellikle hendek eylemlerini destekleyerek, aslında terörden vazgeçmediğini ortaya koydu, gösterdi. Bu manada bu açıklamaların, bu şekilde kendi partilerinin milletvekilleri tarafından ifade edilmesini Türkiye için kıymetli, anlamlı buluyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Tebessüm ettiren bir şey"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisinden korktuğu, bu nedenle hala cezaevinde tutulduğuna" ilişkin ifadeleri anımsatılarak değerlendirmesi sorulan Zengin, şunları söyledi:

"Bu, tebessüm ettiren bir şeydir. Korkmak ne kelime. Türkiye'de yapılan her şey büyük bir cesaretle yapılan işlerdir. Bu manada insanlar kendi yaptıkları eylemlerin kabahatini başkalarına atmaktan vazgeçsinler. PKK'nın terörden uzaklaşması için bir genel başkan olarak gayret sarf etmesi gerekirken, hatırlayın, hendek eylemlerinde insanları sokağa, eyleme davet eden eski bir genel başkanın böyle bir açıklama yapmasını, içinde bulunduğu psikolojiye bağlıyorum."

- "Böyle bir şey kesinlikle mümkün değil"

Muhalefetin, bütçenin denetimden kaçırıldığı, şeffaflıktan uzaklaştırıldığına yönelik iddialarının hatırlatıldığı Zengin, "Böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Yeni yapmaya çalıştığımız modelleme içinde tam tersine, bütçeden ayrılan her bir kalemin netice itibarıyla yerine gidip gitmediği denetimini daha kolaylaştırmak adına daha şeffaf bir bütçe hazırlığı içindeyiz. Dünyanın bu kadar şeffaflaşmaya gittiği, her şeyin herkesin gözünün önünde cereyan ettiği bir yerde söylenen bu ifadeleri gerçekten abes olarak addediyorum." ifadelerini kullandı.