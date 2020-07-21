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Aktüel

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında b

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:45:58 -
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında b
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