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Siyaset AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Başörtüsünün referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum!
Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Başörtüsünün referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum!

Başörtüsüne yönelik anayasa değişiklik teklifi için Meclis'te grubu bulunan partilere yeniden bir ziyaret gerçekleştirileceğini belirterek, "Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 16:20:00 -
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Başörtüsünün referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum!

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsünü güvence altına alan anayasa teklifi için partilere ziyaretlerin yeniden yapılacağını belirterek, "Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum." dedi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın gündeme dair sorularını yanıtladı.

"Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum"

Başörtüsüne anayasal güvence teklifin daha önce ziyaret ettikleri CHP, İYİ Parti ve HDP’nin elinde olduğunu belirten Zengin, şöyle konuştu:

"Bir ziyaret turu daha yapacağız. Yılbaşından sonra bu ziyaretleri yapacağız. HDP'ye gideceğiz. İlişki zeminlerini doğru oturtmak lazım. Ben, bugüne kadar hiçbir siyasi partinin yasaklayalım dediğini görmedim. Bizim amacımız sadece ve sadece sorunu çözmek. 400'ün üzerinde bir reyle geçerse, doğru olan referanduma götürmemektir. Artık itiraz olmayan bir konu olsun. Bu konunun tescilini Meclis yapsın istiyoruz. Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum.”

EYT düzenlemesi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemenin ise, aralıkta Meclis'e geleceğini söyleyen Zengin, görüşmelerin ocak ayına kalabileceğini söyledi.

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