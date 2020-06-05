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Aktüel

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "(Siyasi Partiler Kanunu üzerindeki tartışmalar) CHP, bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin seçime girmesini engellemeyle alakalı olduğunu ifade etmektedir. Bizim böyle bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Zaten bu anlamda y

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:13:31 -
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: "(Siyasi Partiler Kanunu üzerindeki tartışmalar) CHP, bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin seçime girmesini engellemeyle alakalı olduğunu ifade etmektedir. Bizim böyle bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Zaten bu anlamda y
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