AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan erken seçim açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaptığı açıklamada "Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.