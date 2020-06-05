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Aktüel

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 2020'de 7 ili etkileyen 3 deprem afetinden etkilenen afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elekt

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:34:50 -
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 2020'de 7 ili etkileyen 3 deprem afetinden etkilenen afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elekt
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