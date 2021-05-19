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Gündem AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan CHP, İYİ Parti ve HDP açıklaması
Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan CHP, İYİ Parti ve HDP açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile CHP ve İYİ Parti arasında oluşturulan ittifaka ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 16:48:00 -

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünal, TGRT Haber'de yayınlanan bir canlı yayın programına konuk oldu.

Mahir Ünal, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile Meral Akşener idaresindeki İYİ Parti ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin örtülü ittifakına ilişkin önemli ifadeler kullandı.

Ünal yaptığı açıklamada "Zaman zaman hem CHP hem de İYİ Parti ile HDP arasında çatışmalar çıksa da bunların, bu ittifakı kendi iradeleriyle yürütmedikleri son derece açık." ifadelerini kullandı.

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