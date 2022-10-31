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Siyaset AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal istifa etti!
Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal istifa etti!

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, grup başkanvekiliği görevinden affını talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 19:20:00 - 2022-10-31 19:20:58
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal istifa etti!

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.

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