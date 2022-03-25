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Siyaset AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan; “Millete hizmet yolunda aşk ile”
Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan; “Millete hizmet yolunda aşk ile”

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Aşkınan çalışan yorulmaz” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 18:53:00 -
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan; "Millete hizmet yolunda aşk ile"

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretlerine dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Millete hizmet yolunda aşk ile” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Aşkınan çalışan yorulmaz Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan; Dün küresel barış için Brüksel’de dünya liderleriyle bir araya geldi. Bugün aziz milletimize yeni bir eser kazandırmak için Tokat’ta. Millete hizmet yolunda aşk ile”

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