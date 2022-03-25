AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan; “Millete hizmet yolunda aşk ile”
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Aşkınan çalışan yorulmaz” ifadelerini kullandı.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretlerine dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Millete hizmet yolunda aşk ile” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Aşkınan çalışan yorulmaz Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan; Dün küresel barış için Brüksel’de dünya liderleriyle bir araya geldi. Bugün aziz milletimize yeni bir eser kazandırmak için Tokat’ta. Millete hizmet yolunda aşk ile”