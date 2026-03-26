Putin'den endişelendiren savaş açıklaması Laikçi kumpasa uğradı! Öğrencilerinden Ramazan Hoca’ya anlamlı ziyaret Firar ettiği çukurdan salya akıtıyordu: FETÖ'cü Mustafa Okumuş'un sesi kesildi ROKETSAN yerli ve milli olarak üretti! SİHA’larımızdaki bu özellik birçok ülkede yok Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Yüzde 15’i bırak yüzde 85’e bak! Bunun adı ‘biz zenginlerin gazetesiyiz’ demek Uykusuz geceler başlıyor mu? ‘Şoförler konuşursa Özgür Özel yanar’ Sahte basın kartı düzenleyip gizli görüntüler çekmişti... İmamoğlu yandaşı CHP'li tutuklandı! NATO dev silahlanma hamlesi Alkol alan gencin ibretlik olayı Demek ki alkol dertlerin dermanı değilmiş
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Asıl Çelik Kubbe'miz 86 milyonun kardeşliğidir

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye’nin savunma sanayinde yakaladığı tarihi başarıya ve toplumsal birliğin stratejik önemine dikkat çekti. Gül, "Savunma sanayinde yerlilik oranımızı %17’lerden %80’lerin üzerine çıkardık" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirdiği hitabında, Türkiye’nin dış politika vizyonu ve savunma sanayindeki devrim niteliğindeki gelişmeleri değerlendirdi. Farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayan Gül, Türkiye’nin "iç cephesini" korumasının en büyük öncelik olduğunu belirtti.

"SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİKTE %80 EŞİĞİ AŞILDI"

Türkiye’nin dışa bağımlılığını kıran hamlelerin millet nezdinde büyük takdir topladığını ifade eden Abdulhamit Gül, rakamlarla çarpıcı bir karşılaştırma yaptı: "Milletimizin çok güçlü bir şekilde takip ettiği dış politika vizyonumuzu savunma sanayinde %17’lerden %80’lerin üzerine çıkan bir yerlilik ve millilik oranıyla taçlandırdık. Bu başarı, milletimizin bir ve beraber olma iradesinin bir sonucudur."

"ASIL ÇELİK KUBBE: İÇ CEPHE"

Türkiye’nin hava savunma sistemi projesi olan "Çelik Kubbe"ye de değinen Gül, asıl gücün teknolojik altyapının ötesinde toplumsal dayanışma olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Tüm bu çalışmalarla Çelik Kubbe’mizi tam anlamıyla gerçekleştireceğiz. Ancak unutulmamalıdır ki bizim ana Çelik Kubbe’miz; 86 milyonun farklılıklarıyla; Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle oluşturduğu birlik ve beraberliktir. Bizim en büyük gücümüz iç cephemizin sarsılmaz bir şekilde güçlü olmasıdır."

Bakan Kacır'dan flaş Çelik Kubbe açıklaması: Füzelerin menzillerini ve hızlarını artıracağız
Bakan Kacır'dan flaş Çelik Kubbe açıklaması: Füzelerin menzillerini ve hızlarını artıracağız

Gündem

Bakan Kacır'dan flaş Çelik Kubbe açıklaması: Füzelerin menzillerini ve hızlarını artıracağız

Gök vatanın çelik zırhı devreye girdi! Bakan Kacır: "Çelik Kubbe aktif, hedef 2000 kilometre!"
Gök vatanın çelik zırhı devreye girdi! Bakan Kacır: "Çelik Kubbe aktif, hedef 2000 kilometre!"

Gündem

Gök vatanın çelik zırhı devreye girdi! Bakan Kacır: "Çelik Kubbe aktif, hedef 2000 kilometre!"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: Terörsüz Türkiye hedefi iç cephemizin en büyük kalesidir
AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: Terörsüz Türkiye hedefi iç cephemizin en büyük kalesidir

Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: Terörsüz Türkiye hedefi iç cephemizin en büyük kalesidir

