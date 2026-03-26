AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Asıl Çelik Kubbe'miz 86 milyonun kardeşliğidir

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye’nin savunma sanayinde yakaladığı tarihi başarıya ve toplumsal birliğin stratejik önemine dikkat çekti. Gül, "Savunma sanayinde yerlilik oranımızı %17’lerden %80’lerin üzerine çıkardık" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirdiği hitabında, Türkiye’nin dış politika vizyonu ve savunma sanayindeki devrim niteliğindeki gelişmeleri değerlendirdi. Farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayan Gül, Türkiye’nin "iç cephesini" korumasının en büyük öncelik olduğunu belirtti.

"SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİKTE %80 EŞİĞİ AŞILDI"

Türkiye’nin dışa bağımlılığını kıran hamlelerin millet nezdinde büyük takdir topladığını ifade eden Abdulhamit Gül, rakamlarla çarpıcı bir karşılaştırma yaptı: "Milletimizin çok güçlü bir şekilde takip ettiği dış politika vizyonumuzu savunma sanayinde %17’lerden %80’lerin üzerine çıkan bir yerlilik ve millilik oranıyla taçlandırdık. Bu başarı, milletimizin bir ve beraber olma iradesinin bir sonucudur."

"ASIL ÇELİK KUBBE: İÇ CEPHE"

Türkiye’nin hava savunma sistemi projesi olan "Çelik Kubbe"ye de değinen Gül, asıl gücün teknolojik altyapının ötesinde toplumsal dayanışma olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Tüm bu çalışmalarla Çelik Kubbe’mizi tam anlamıyla gerçekleştireceğiz. Ancak unutulmamalıdır ki bizim ana Çelik Kubbe’miz; 86 milyonun farklılıklarıyla; Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle oluşturduğu birlik ve beraberliktir. Bizim en büyük gücümüz iç cephemizin sarsılmaz bir şekilde güçlü olmasıdır."