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AK Parti Gölbaşı belediye başkan adayı Ramazan Şimşek kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Gölbaşı belediye başkan adayı Ramazan Şimşek oldu. Ramazan Şimşek'ın Gölbaşı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ramazan Şimşek kimdir? Ramazan Şimşek nereli ve kaç yaşında? Ramazan Şimşek hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

01 Ocak 2019 Salı 18:00
AK Parti Gölbaşı belediye başkan adayı Ramazan Şimşek kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir ve ilçe başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesine göre AK Parti Gölbaşı belediye başkan adayı Ramazan Şimşek oldu. Ramazan Şimşek'ın Gölbaşı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Ramazan Şimşek kimdir? Ramazan Şimşek nereli ve kaç yaşında? Ramazan Şimşek hangi görevde bulunmakta? soruları araştırılıyor

Ramazan Şimşek Kimdir?

1968 yılında Ankara Gölbaşı’nda doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Askerlik görevini Antakya’da yaptı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 2005 yılında siyasete atıldı ve 2005-2008 yılları arasında AK Parti Gölbaşı ilçe sekreterliği görevini aldı. 2008-2011 yılları arasında ilçe başkanlığı görevinde bulundu. 2014 yılında AK Parti’den istifa ederek MHP’te üye oldu. 30 Mart 2014 seçimlerinde Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:00
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