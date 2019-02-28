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AK Parti Giresun’da belediye meclis adaylarını tanıttı

‘Cumhur İttifakı’ Giresun Belediyesi Meclis adayları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:05
AK Parti Giresun’da belediye meclis adaylarını tanıttı

‘Cumhur İttifakı’ Giresun Belediyesi Meclis adayları düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.


Bir restoranda düzenlene toplantıya AK Parti Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Kadir Aydın, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ve MHP İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal ile partililer katıldı.


Toplantıda konuşan Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun’da önemli bir ittifak oluşturulduğunu belirterek, çalışmaların gayretle devam ettiğini söyledi.


İttifaka yönelikte açıklamalarda bulunan Öztürk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteği ile önemli bir ittifak oluşturuldu. Amerika’da ki demokratlar gibi Türkiye’de ki muhafazakar, demokrat, milliyetçi, liberal hatta sosyal demokrat gibi bir çok kesimlerin ortak payda da buluştuğu önemli bir ittifak oluştu. Bu yeni anayasa değişikliği ile ortaya çıkan siyasi tablonun, sistemin doğal sonucudur. Esasında Türkiye’de her ne kadar yüzün üzerinde siyasi parti olsa da aslında iki ana mecra vardır. Bugün AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin temsil ettiği Cumhur İttifakı aslında rahmetli Menderes’in, rahmetli Demirel’in, rahmetli Özal’ın, rahmetli Türkeş’in, rahmetli Erbakan’ın hepsinin temsil ettiği bir misyonun bugünkü tezahürüdür” dedi.


Sabri Öztürk, her iki patinin çalışanlarına teşekkür ederek, şöyle devam etti:


“Bugün itibariyle de AK Parti’miz ile de Milliyetçi Hareket Parti’mizin belediye seçimlerinde ittifak yapması tarihi bir olaydır. Ben buradan her iki partinin çalışanlarına, Cumhur İttifakı Adayı Aytekin beye ve Hasan beye tebriklerimi iletiyorum.”


Milletvekili Cemal Öztürk ise yaptığı konuşmada birliktelik vurgusu yaparak Giresun’da sağlanan ortamın özlenen bir tablo olduğuna dikkat çekti.


“Birlikte rahmet vardır, ayrılıkta azap vardır’ şiarı gereği hayallerimiz olan, hedeflerimiz olan, ittifakı Giresun’da da gerçekleştirdik” diyen Cemal Öztürk,” Yıllardır ihtilaflar içerisinde olan ülkemizde birlik, beraberlik sağlamak nihayet 2018-2019’lu yıllara nasip oldu. Hatırlayanlar 1991 yılında da rahmetli Necmettin Erbakan hocamız ve rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş’in özel gayretliyle o günün gizli kahramanlarından olan şimdiki Cumhurbaşkanımız ’da gayretleri ile o günün seçimlerin de ittifak yapıldı. Ana damar olan milliyetçi, muhafazakar damarın böyle seçimler de iş birliği yapması fevkalade” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından AK Parti Belediye Meclis üyeleri tanıtılarak toplu fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:05
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