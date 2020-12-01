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Aktüel AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki:
Aktüel

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki:

"Kılıçdaroğlu, milletimizle kavgası, Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlarıyla daima milletimizin vicdanında yargılanmış ve siyaseten hak ettiği cezayı almıştır. Yine alacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:48:37 -
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Milletimizle kavgası, Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlarıyla daima milletimizin vicdanında yargılanmış ve siyaseten hak ettiği cezayı almıştır. Yine alacaktır." ifadesini kullandı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Koltuğunu ahlaksız bir kaset kumpasına borçlu olan CHP'nin nezaket ve edep yoksunu Genel Başkanı siyasetin seviyesini kendi bulunduğu çukura çekmek için elinden geleni yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, "Kılıçdaroğlu siyasetin değil psikopatolojinin konusu haline gelmiştir. CHP, belediyeleri yolsuzlukla anılan, yöneticilerinin cinsel saldırıda bulunan partilileri koruduğu, yurt dışından darbe dilenen, ağzını açtığında ülkesini şikayet eden, bölücülerle kol kola gezen, genel başkanlarının bütün toplumsal kesimlere alenen hakaret ettiği bir partidir." ifadelerini kullandı.

Fatih Şahin, açıklamasına şöyle devam etti:

"Böyle bir partinin genel başkanından seviye, ahlak, edep ve nezaket beklemek elbette beyhudedir. Kılıçdaroğlu, milletimizle kavgası, Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlarıyla daima milletimizin vicdanında yargılanmış ve siyaseten hak ettiği cezayı almıştır. Yine alacaktır. Kılıçdaroğlu, içinde bulunduğu bataklıkta çırpınmaya ve batmaya mahkumdur. O bataklıklarında çırpınacak, AK Parti ise aziz milletimizin desteği ve Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle ülkemizi hak ettiği yere taşıyacaktır."

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