AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Gölbaşı için müjdeyi verdi “Fikir birliğine vardık”

Hasan Eğrigöz Ankara

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti MKYK Üyesi Cem Şahin, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gül ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret eden AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Gölbaşı adliye binası ihtiyacı konusundaki taleplerini Bakan Gül’e ileterek, olumlu sonuç aldıklarını belirtti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yaptıkları görüşmenin ardından sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Fatih Şahin, “Görüşmelerimiz neticesinde ve talebimiz doğrultusunda Gölbaşı Adliyesi’nin Haymana Yolu 5. Km’ne inşa edilmesi konusunda fikir birliğine vardık. Projesine hemen başlanacak olan adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı’mıza kazandırmış olacağız. Nazik kabulleri ve Gölbaşı’mızın taleplerinin karşılanmasına vermiş olduğu destekleri için Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e ve çalışma arkadaşlarına heyetimiz, Gölbaşılı hemşehrilerimiz ve avukat meslektaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.