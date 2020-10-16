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Siyaset AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası vefat etti
Siyaset

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası vefat etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti. Kurtulmuş amcasının vefatına ilişkin sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:27:00 - 2020-10-16 10:32:36
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası vefat etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un amcası Hilmi Kurtulmuş vefat etti.

Mesaj paylaştı

Kurtulmuş amcasının vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş twitter hesabından yaptığı paylaşımda amcası Hilmi Kurtulmuş'un vefat ettiğini duyurdu. Kurtulmuş paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Zerafeti, samimiyeti, engin kültürü, şahsiyeti ile güzel insan, örnek bir müslüman olan amcam Hilmi Kurtulmuş vefat etti. Kendisini Cuma namazı sonrası Fatih Camiinden dar-ı bekaya uğurlayacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Allah rahmet eylesin."

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