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Gündem AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi
Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, CHP tarafından yöneltilen ifadelere tepki gösterdi. Kurtulmuş "Birtakım bühtanlarla ortaya atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 13:02:00 -
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, CHP tarafından yöneltilen ifadelere tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Pandeminin sebep olduğu ağır ekonomik koşullarda, büyük ve güçlü Türkiye idealine gönülden bağlı şekilde görev yapan eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'a, CHP tarafından gerçek dışı ve birtakım bühtanlarla ortaya atılan seviyesiz ve çirkin ifadeleri kınıyorum."

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