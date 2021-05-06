AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Filistin'in başkenti Kudüs; davamızdır
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla siyonist İsrail zulmünü hatırlatarak Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğunu söyledi.
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İşte Kurtulmuş'un açıklamaları:
Tüm dünyanın ve İslam ülkelerinin gözü önünde Siyonist İsrail zulmü her geçen gün mazlum Filistinlilere karşı şiddetini artırarak devam ediyor.
İsrail askerlerinin ve yasadışı yerleşimcilerin Ramazan Şerif’in başlangıcından itibaren düzenledikleri hain saldırıları lanetliyorum.
Katil ve işgalci İsrail’in yok etmeye çalıştığı ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak sadece Filistinlilerin değil İslam dünyasının ve insanlığın ortak sorumluluğundadır.
Kudüs; İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devletinin Başkentidir!
Kudüs; davamızdır!