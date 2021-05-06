  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ermeniler'den Türkiye'ye çirkin iftira
Avrupa ülkesinden korona hamlesi! Aşı olana 250 TL verilecek
Erol Bulut, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
MHP'den CHP'ye 'Habertürk' cevabı
Siyaset AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Filistin'in başkenti Kudüs; davamızdır
Siyaset

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Filistin'in başkenti Kudüs; davamızdır

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla siyonist İsrail zulmünü hatırlatarak Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 12:34:00 -
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Filistin'in başkenti Kudüs; davamızdır

yeniakit.com.tr

İşte Kurtulmuş'un açıklamaları:

Tüm dünyanın ve İslam ülkelerinin gözü önünde Siyonist İsrail zulmü her geçen gün mazlum Filistinlilere karşı şiddetini artırarak devam ediyor.

İsrail askerlerinin ve yasadışı yerleşimcilerin Ramazan Şerif’in başlangıcından itibaren düzenledikleri hain saldırıları lanetliyorum.

Katil ve işgalci İsrail’in yok etmeye çalıştığı ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak sadece Filistinlilerin değil İslam dünyasının ve insanlığın ortak sorumluluğundadır.

Kudüs; İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devletinin Başkentidir!

Kudüs; davamızdır!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunların 'yol arkadaşlıkları' bu kadar: Bülent Aydemir istifa etti, Ebru Baki sessizliğe büründü!
Gündem

Bunların 'yol arkadaşlıkları' bu kadar: Bülent Aydemir istifa etti, Ebru Baki sessizliğe büründü!

Bülent Aydemir'in Habertürk Tv Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmesinden sonra program ortağı Ebru Baki'nin sessizliğe bürünmesi şaşk..
Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri
Dünya

Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri

Kolombiya'da hükümetin yeni vergi reformu ve yoksulluk nedeniyle 28 Nisan'dan bu yana gözteriler şiddetlenerek devam ediyor. Yüzlerce ölü ve..
Teşkilat’ta zorunlu karar! Türk yapımı müthiş sistem
Medya

Teşkilat’ta zorunlu karar! Türk yapımı müthiş sistem

TRT’nin zirve dizisi Teşkilat’ta bu bölümde Türk yapımı olan elektronik harp sistemi Koral sistemleri sınıra gönderiliyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay