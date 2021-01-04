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Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "darbe açıklamaları"na tepki:
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "darbe açıklamaları"na tepki:

"Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur. Eski Türkiye özleminde olan bu darbe heveslilerini sözde değil, özde demokrat olmaya davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 21:00:28 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "darbe açıklamaları"na tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur. Eski Türkiye özleminde olan bu darbe heveslilerini sözde değil, özde demokrat olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, darbeye yönelik yapılan açıklamaları değerlendirdi.

"Zihinlerinde hala darbe özlemi olan bağnazlar! Türkiye'nin göz bebeği Silahlı Kuvvetlerini vesayet merkezi görenler!" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sizin hayallerinizi darbeler süslese de aziz milletimiz kesinlikle buna izin vermeyecektir. Hiç kimse Türkiye'nin gündemine bir daha asla darbeyi sokmaya çalışmasın! Bu memlekette yegane hakem de hakim de aziz milletimizdir. Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur. Eski Türkiye özleminde olan bu darbe heveslilerini sözde değil, özde demokrat olmaya davet ediyoruz. Aziz milletimizin kendi iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanımıza ve iktidara dil uzatmayı bırakın. Millet iradesine saygı gösterin. Demokrasiyi içinize sindirin."

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