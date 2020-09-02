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Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki:
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki:

"ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:08:31 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, ABD'nin Güney Kıbrıs Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına yönelik Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah ambargosunu kaldırmaya yönelik aldığı kararın Türkiye'ye karşı müttefiklik ruhuna uymayan önyargılı bir karar olduğunu belirten Kurtulmuş, "ABD'nin aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır. Kıbrıs adasındaki barışa zarar verecek bu adaletsiz kararın garantör ülke olarak karşısında duracağız ve bölgenin huzuru ve esenliği için uluslararası hukuktan aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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