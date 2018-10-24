AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Komşumuzdaki yangını söndürme mecburiyetindeyiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile Mersin'deki Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmasında, bazı konularda farklılıkların, önerilerin olabileceğini belirten Kurtulmuş, önemli olanın bütün halinde, aynı hedefe yönelmek olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin sınırındaki Suriye'de uzun yıllardır bir "vekalet savaşının" yürütüldüğünü ifade ederek, "Komşumuzdaki yangını söndürme mecburiyetindeyiz. Bunun için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, sınır ötesindeki saldırıları bertaraf etmek için önce Fırat Kalkanı Harekatı, sonrasında da Zeytin Dalı Harekatı'nı yaptığını anımsatan Kurtulmuş, terör örgütlerinin gücünün kırıldığını vurguladı.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Sahadaki bu başarımız bizi masada da var kıldı. Masada da güçlü bir aktör haline getirdi. Örneğin Astana süreci, ardından da Soçi süreci ve Türkiye'nin geldiği noktada İdlib bizi çok ilgilendiriyor çünkü hemen Hatay'ın arkasındaki bölge. İdlib bölgesinde Türkiye, 4 milyon insanın bir katliamdan kurtulmasını sağlamış oldu. İdlib bölgesinde de Ruslarla yapmış olduğumuz müzakerelerle bunu temin ettik. Bir taraftan İdlib'de Ruslarla müzakere ediyoruz, diğer taraftan Membiç'te Amerikalılarla müzakere ediyoruz. Türkiye'nin böyle bir imkanı, gücü ortaya çıktı çok şükür. Sahadaki başarımız ve dirayetimizle bu olmuştur."

'Umarım dörtlü zirve barışın sağlanması konusunda imkanları ortaya koyar'

İstanbul'da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılımıyla 27 Ekim'de düzenlenecek dörtlü zirveye de değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dörtlü zirvede İdlib, Suriye konusu başta olmak üzere bölgemizdeki sorunlar konuşulacak. Türkiye olarak biz, etrafımızdaki bu yangını söndürmek için içeride çok güçlü olmak mecburiyetindeyiz. İçeride birlik ve dirlik içerisinde olmak, ekonomik olarak güçlü olmak, teknolojide var olmak, Türkiye'nin kendi güvenliğini özellikle ilgilendiren alanlarda güçlü bir teknolojiyle yolumuza devam etme mecburiyetimiz var. Birinci alanımız bu ve bununla ilgili hassas çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ümit ederim ki 27'sindeki zirve barışın sağlanması konusunda önemli birtakım imkanları ortaya koyar."

Kurtulmuş, birilerinin, teknolojisiyle, ekonomisiyle, halkıyla bütünleşmesi sonucu oluşan güçlü bir Türkiye'yi istemediğini ifade ederek bu yöndeki saldırıları milletin dirayetiyle savuşturduklarının altını çizdi.

AK Parti'nin siyaset olarak hedefinin güçlü ve büyük Türkiye olduğunu belirten Kurtulmuş, sivil toplumun da hedefinin bu olması gerektiğini vurguladı.

'Bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye'dir'

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyadaki önemine işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortadoğu'da son 8-10 yılda yaşadıklarımız bir kere daha gösterdi ki bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye'dir. Hani Osmanlı'nın o kemerleri vardır ya taşları yan yana dizersiniz en ortaya da tersten bir taş koyarsınız o taşın adı kilit taşıdır. Kilit taşını çözer, alırsanız kemer yıkılır. Bir tek taştır ama bütün sütunu tek başına ayakta tutar. Türkiye'nin böyle bir özelliğinin olduğunu bir kere daha gördük. Tarihte böyleydi, şimdi de böyle olduğunu gördük. Onun için bu coğrafyanın kilit taşı olan Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Türkiye'nin yoluna daha sağlam, emin adımlarla yürümesi lazım. Toplumun bütün kesimlerinin de güçlü bir diyalog içerisinde bu süreci yürütmesi lazım. Biz her zaman sivil toplum kuruluşlarından makul teklifi olan kardeşlerimizi dinledik ve bunlardan istifade etmeye çalıştık."

Kurtulmuş, 2019'da yapılacak yerel seçimlere de değinerek Mersin'de başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçeleri, merkezi yönetimle uyumlu hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kurtulmuş ile Elvan, kentteki programları kapsamında AK Parti Mersin İl Başkanlığını da ziyaret etti.

İkili burada, il ve ilçe yöneticileriyle basına kapalı görüşme yaptı.