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Aktüel AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa'daki terör saldırısını kınadı:
Aktüel

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa'daki terör saldırısını kınadı:

"Teröre karşı bütün dünya samimi bir mücadele vermek ve insanlık cephesinde müşterek hareket etmek zorundadır"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 18:00:25 -
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa'daki terör saldırısını kınadı:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Nice kentindeki terör eylemini şiddetle kınadı.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Terörün her türlüsü insanlık suçludur. Teröre karşı bütün dünya samimi bir mücadele vermek ve insanlık cephesinde müşterek hareket etmek zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.



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