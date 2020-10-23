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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "SCO+" forumuna katıldı
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "SCO+" forumuna katıldı

Yılmaz, video konferans yöntemiyle düzenlenen forumda, Türkiye'nin dijital dönüşüm alanında yaptığı çalışmaları paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:24:52 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "SCO+" forumuna katıldı

ANKARA (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin dijital dönüşüm alanında yaptığı çalışmaları, Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) ve BRICS 2020 Rusya dönem başkanlığı kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen "SCO+" forumunda anlattı.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, 22-23 Ekim'de, SCO ve BRICS 2020 Rusya dönem başkanlığı kapsamında düzenlenen partiler arası "İnsanlar İçin Ekonomi" başlıklı "SCO+" forumuna katıldı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen forumda, "Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik İşbirliği", "İnsanların Yararına Dijital Dönüşüm", "Şangay İşbirliği Örgütü: Büyümenin Lokomotifleri", "Yeşil Ekonomiye Siyasi Partilerin Desteği" gibi birçok konuda oturum düzenlendi.

Yılmaz, 22 Ekim'de "Dijital Dönüşüm" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dijital dönüşüm alanında yaptığı çalışmaları paylaştı.

Türkiye'de tüm kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması amacıyla yürütülen çalışmalar ve e-Devlet sisteminin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Yılmaz, özellikle sağlık alanında ortaya konulan dijital dönüşüm sayesinde, Kovid-19 pandemisi ile daha etkin mücadele edildiğinin altını çizdi.

AK Parti hükümetleri döneminde, dijital dönüşüm alanında yapılan çalışmalar neticesinde sağlık ve eğitimden, ticaret ve diplomasiye birçok alanda ilerleme sağlandığını belirten Yılmaz, kovid sonrası dönemde, Türkiye'nin hızlı büyüme perspektifi içerisinde dijitalleşmenin güçlü bir öncelik olacağını, sosyal devlet anlayışı ile dijital imkanlara ulaşmada tüm kesimlerin dahil olacağı bir ortamın hedeflendiğini söyledi.

Yılmaz, bugün Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı Dimitri Medvedev'in katılımıyla yapılacak kapanış oturumunda eş-moderatör olarak bir değerlendirme konuşması yapacak.

Foruma, SCO ve BRICS 2020 dönem başkanı Rusya ile Afganistan, Azerbaycan, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ermenistan, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Kamboçya, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Tacikistan ve Vietnam'dan ülke liderleri ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri katıldı.



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