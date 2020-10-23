  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan, Adana Valisi Elban'a ziyaret
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan, Adana Valisi Elban'a ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:55:58 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'ndan, Adana Valisi Elban'a ziyaret

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Vali Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sarıeroğlu, kabulünden dolayı teşekkür ettiği Vali Elban'ın yeni görevinin de hayırlı olmasını diledi.

Elban da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin daha da geliştirilmesi ve bulunduğu noktadan çok daha iyi konuma ulaştırılması amacıyla çalışmalarını aralıksız yürüteceklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü
Dünya

Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı ta..
Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti
Gündem

Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti

Yunan Kathimerini gazetesinin iddiasına göre ABD, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın k..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay