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Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan hilafet açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son dönemdeki 'hilafet' tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:04:00 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan hilafet açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, son dönemdeki 'hilafet' tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NTV canlı yayında konuşan Ünal, şu ifadeleri kullandı:

 

 

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş sadece bir maddenin değişmesi ile gerçekleşmiştir.

Osmanlı ile Cumhuriyeti kavga ettirmek kime ne kazandıracak? Bu tartışmaları kimlerin çıkardığına bakmak gerekir. Bugün Türkiye'nin gündemi Libya, Doğu Akdeniz, ekonomi, enerji meselesi.

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