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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Keçiören İlçe Kongresi'nde konuştu:
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Keçiören İlçe Kongresi'nde konuştu:

"AK Parti siyaseti, makam ve mevki siyaseti değildir, AK Parti siyaseti, görev ve sorumluluk siyasetidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 17:02:33 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Keçiören İlçe Kongresi'nde konuştu:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti siyasetinin makam ve mevki değil, görev ve sorumluluk siyaseti olduğunu bildirdi.

Ünal, Fatih Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle yapılan AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada siyaset üzerindeki vesayetçi anlayışı yıktılarını belirtti.

AK Parti siyasetinin kısır tartışmaların, çekişmelerin, nefsi hesapların, heva ve heveslerin mücadelesi olmadığına işaret eden Ünal, "AK Parti'nin yaptığı en kıymetli şeylerden bir tanesi siyaset adına millet iradesini egemen kılmaktır. Siyaset milletin taleplerini, ihtiyaçlarını, iradesini almak ve devlet mekanizmasında karara dönüştürmek işidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, "AK Parti siyaseti makam ve mevki siyaseti değildir, AK Parti siyaseti görev ve sorumluluk siyasetidir." diye konuştu.

AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu vurgulayan Ünal, 2001'de kurulsa bile AK Parti'nin "Tarihin içinden bir nehir gibi akıp gelen, bir duygunun, bir inancın, bir mücadelenin ve bir fikrin hareketi" olduğunu kaydetti.

Ünal, "O yüzden Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı yeni bir yerleşke yaptı. O yüzden 1071 bizim için bir şey ifade ediyor, Anadolu'daki yürüyüşümüz 1071'de başlayan yürüyüşümüz bugün değişik tarih içerisinde isimler ve sıfatlar alsada bu büyük yürüyüş bugün AK Parti olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgesinde verdiği mücadelenin sadece siyasi olmadığının, bunun büyük bir tarihin, büyük bir sorumluluğun ve büyük bir idealin mücadelesi olduğunun altını çizen Ünal, "Bu millet AK Parti'yi iktidar yaparken kendi idealini, kendi kavgasını, kendi mücadelesini ve iddiasını egemen kılsın diye iktidar yaptı." diye konuştu.

Büyük bir tarihe, medeniyete ve iddiaya yaslanarak yollarına devam ettiklerini vurgulayan Ünal, İnandıkları yolda yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kongreye, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Arife Polat Düzgün ve Nevzat Ceylan, AK Parti Genel Merkez Ankara Koordinatörü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldı.

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