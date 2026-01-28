AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Gaziantep'te teşkilatla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu’nda düzenlenen toplantıya; AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Mehmet Eyup Özkeçeci ve Mesut Bozatlı, ilçe belediye başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Dilan Ensari Şahin, İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ömer Faruk Eryılmaz ile üç kademe teşkilat mensupları katıldı.

KÜRŞAD ZORLU: “TÜRK DÜNYASI YENİDEN TARİH SAHNESİNDE GÜÇ MERKEZİ OLUYOR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu konuşmasında, Türk dünyasında bütünleşmeyi, iş birliği ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi’nin gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Bu zirvenin Türk dünyasının yeniden bir sıçrama noktasına ulaşmasına vesile olacağını belirten Zorlu, Türkiye’nin barışı, huzuru ve güvenliği esas alan dış politika anlayışıyla Türk dünyasıyla kucaklaşarak büyük gönül coğrafyasında kalkınma seferberliğine öncülük edeceğini vurguladı.

Suriye’deki gelişmelere de değinen Zorlu, bölgede terörün tamamen temizlenmesi ve halklar arasında kardeşliğin tesis edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu coğrafyada yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar ve tüm halklar olarak kardeşçe iş birliğimizi tesis ederek kimseye muhtaç olmadan bu birlikteliği kurma irademiz var” dedi.

AK Parti’yi yeni katılımlarla birlikte daha da büyütmeye devam edeceklerini belirten Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yüründüğünü söyledi.

FATİH MUHADDİS FEDAİOĞLU: “GAZİANTEP TEŞKİLATI TÜRKİYE YÜZYILI’NIN SAHADAKİ GÜCÜDÜR”

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu konuşmasında, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’nin sadece bir toplantı değil, teşkilatın yol haritasının netleştiği önemli bir istişare zemini olduğunu vurguladı.

Fedaioğlu, Türkiye’nin savunma sanayiinden dış politikaya, ekonomiden bölgesel gelişmelere kadar her alanda güçlü bir dönemden geçtiğini belirterek, bu büyük yürüyüşün arkasındaki en önemli gücün sahadaki teşkilat çalışmaları olduğunu ifade etti.

Gazze ve Filistin’de yaşanan zulme dikkat çeken Fedaioğlu, Türkiye’nin mazlumların yanında dimdik durduğunu, bu duruşun aynı zamanda Türk dünyasıyla kurulan gönül köprülerinin de temelini oluşturduğunu söyledi.

Suriye meselesine de değinen Fedaioğlu, Türkiye’nin ve Gaziantep’in yıllarca ensar ruhuyla muhacirlere kapılarını açtığını hatırlatarak, “Bugün Suriye’de istikrarın yeniden tesis edilmesiyle birlikte insanların güvenle yurtlarına dönebilmesi, Türkiye’nin insani ve vicdani politikasının ne kadar doğru olduğunu göstermektedir” dedi.

Teşkilat disiplinine vurgu yapan Fedaioğlu, mahalle, sandık ve üye çalışmalarının seçim sürecinin temelini oluşturduğunu belirterek, Gaziantep teşkilatının her zamankinden daha diri ve sahada olması gerektiğini ifade etti.

PROTOKOLDEN BİRLİK VE HİZMET VURGUSU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmasında, yerel yönetim hizmetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda sürdüğünü belirterek, Gaziantep’in üretim, istihdam ve sosyal belediyecilikte öncü şehir olmaya devam edeceğini söyledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede yürütülen sosyal projeler ve gençlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi vererek, teşkilatla uyum içinde hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise yerel hizmetlerin milletle kurulan gönül bağı sayesinde güç kazandığını vurguladı.

Milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Mehmet Eyup Özkeçeci ve Mesut Bozatlı da konuşmalarında Türkiye’nin güçlü dış politika duruşunun, sahadaki teşkilat gücüyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, Gaziantep teşkilatının birlik ve uyumunun örnek olduğunu ifade etti.

Kadın ve gençlik kolları adına yapılan değerlendirmelerde ise saha çalışmalarının aralıksız sürdüğü, her mahallede vatandaşla doğrudan temasın esas alındığı vurgulandı.

Toplantı sonunda AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu tarafından Prof. Dr. Kürşad Zorlu’ya tablo ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Program, basına kapalı bölümle devam ederken, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi; birlik, istişare ve güçlü teşkilat mesajlarıyla tamamlandı.