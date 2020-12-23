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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:45:25 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaya, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Kaya, haber kategorisinde Bestami Bodruk'un, "Diyarbakır Anneleri" isimli fotoğrafını oyladı.

Kaya, spor kategorisinde Ashraf Amra'nın, "Gazze sahilinde spor", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını seçti.

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