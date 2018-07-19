0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: Yeni sistem bürokrasiyi azaltacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, yeni sistem ile birlikte bürokrasinin ortadan kalktığını, artık vatandaşların sorunlarını anlatmak için doğrudan devlet ile temasa geçebildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Türkiye'nin bundan sonraki en önemli dopingidir" ifadesini kullandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:21
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: Yeni sistem bürokrasiyi azaltacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, "Türkiye 2023, 2053 ve 2071 için hızlı bir şekilde yol alacak. Yoluna devam edecek. Güçlü meclis, güçlü hükumet için halkımız kararını vermiştir. İnşallah geleceği şekilleyen projelerle yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Türkiye'nin bundan sonraki en önemli dopingidir." dedi.

Karacan, bazı ziyaret ve temaslar için geldiği Tekirdağ'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelişme ve büyüme hedefleri doğrultusunda yoluna devam ettiğini söyledi.

Milletin 24 Haziran'da Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne onay verdiğini aktaran Karacan, yeni sistem ile ülkenin önündeki engellerin kalktığını belirtti.

Yeni sistem ile birlikte bürokrasinin ortadan kalktığını, artık vatandaşların sorunlarını anlatmak için doğrudan devlet ile temasa geçebildiğini anlatan Karacan, şunları söyledi:

"24 Haziran 2018'de Türkiye kararını verdi. Artık Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile beraber Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye yoluna devam edecek. Türkiye artık 2023, 2053 ve 2071 yıllarına hızlı bir şekilde yol almak için kararını vermiş oldu. Bu yüce Türk milletinin almış olduğu bir karardır. Tabii ki bunda en önemli etkenlerden birisi yürütme ile kanun yapıcının ayrılmasıdır. En önemli etken bu. Eski parlamenter sistemde birdi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nde milletvekilleri artık yasasını yapacak güçlü bir meclis olacak, diğer taraftan da yürütmeyi de Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız yapacak."

'YENİ SİSTEM İLE BÜROKRASİ AZALACAK'

Türkiye'nin yeni sistem ile şaha kalkacağını ifade eden Karacan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sistem ile bürokrasi azalacak. Mesela sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerimizde de hep bürokrasiden şikayet edildi. Yeni sitem ile bakan ile en alt birimdeki kişi arasındaki uçurumlar kalkacak. Türkiye'nin hızlı bir şekilde yol alması için çalışmalar tamamlanıyor. İnşallah Türkiye 2023, 2053 ve 2071 için hızlı bir şekilde yol alacak. Yoluna devam edecek. Güçlü meclis güçlü hükumet için halkımız kararını vermiştir. İnşallah geleceği şekilleyen projelerle yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Türkiye'nin bundan sonraki en önemli dopingidir."

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 12:21
  1. Tekirdağ
  2. AK Parti
  3. Harun Karacan
  4. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege'de 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak bulundu
    1. Ege'de 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma..
    2. Sahibinden en uygun bedelli askerlik..
    3. Esed rejimi YPG/PKK'yla anlaştı!
    4. Metiner'den dikkat çeken sözler! "Az..
    5. Cenk Tosun'a kötü haber! Everton..
    6. Papa'ya çağrı: Pedofiliyi gizleyen..
    7. Savaş pilotluğunda yeni dönem
    8. 20 ay sonra ilk adımlarını Türkiye'de..
    9. Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü..
    10. İskender Evrenesoğlu ve yapılanmasına..
    11. FETÖ'den ABD'deki Türk camileri..
    12. Bedelli çıktı, ikinci el sitelerinde..
    13. İngiliz devi Türk yıldızın peşinde!
    14. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    15. Kamyon otomobile çarptı, çevredekiler..
    16. Dizde meydana gelen ağrının nedenleri
    17. İşte CHP'nin kaderini belirleyecek imzal
    18. Şırnak'ta 1 kadın terörist teslim oldu
    19. Çarşaf sipariş etti, kefen geldi!
    20. Kemalettin Öztürk kimdir? Mustafa..
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...
    Tansu Çiller: Çok ciddi bir ekonomik kriz...