0553 313 94 23

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: “Önümüzdeki süreçte seçimsiz bir 4 buçuk yıl var”

SAMSUN (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Önümüzdeki süreçte 4 buçuk yıl var.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:31
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: “Önümüzdeki süreçte seçimsiz bir 4 buçuk yıl var”

SAMSUN (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “Önümüzdeki süreçte 4 buçuk yıl var. Tertemiz, pırıl pırıl, seçimsiz. İnşallah işimize gücümüze odaklanacağımız, çok önemli proje ve çalışmaları hayata geçireceğimiz bir 4 buçuk yıl var” dedi.


Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Samsun İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. İl Başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşmada açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm gelişmiş ülkeler başta olmak üzere böyle bir 17 yıl parlak dönemi yaşayan hiçbir millet yok. 4 yıl sonra yeniden seçim olacak ve önümüzdeki seçimde oy kullanacak olan insanların yaklaşık yüzde 45’i bizim iktidarımızı biliyor daha evvelini bilmiyor olacak. Dolayısıyla yeni bir AK Parti, yeni söylemli bir AK Parti, bu olguyu dikkate alan bir AK Parti olacak. Nesil değişimdeki ortaya çıkan olguyu çok iyi okuyarak bu yüzde 50’ye ulaşacak olan yeni seçmenin beklentilerini, gelecek kaygısını, istikbal algısını okuyarak onlara göre şekillenen bir atmosferde inşallah seçim safına gireceğiz” dedi.



"Daha yapacağımız çok iş var"


AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ise, AK Parti’nin Türkiye’ye 18 yıl içerisinde 60 yılda kazandırılamayacak kadar büyük hizmetler verdiğini ifade ederek, “Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18. Çünkü gerçekten 18 yılda çok büyük işler başardı AK Parti. Daha yapacağımız çok iş var" diye konuştu.



“Önümüzdeki süreçte 4 buçuk yıl var”


Daha sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da, liderleri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hayalleri ve güçlü hedeflerinin olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:


“Liderimize Allah uzun ömürler versin. Gideceğimiz çok yolumuz var. Çözeceğimiz çok problem var. Hayatımıza getireceğimiz, yaşayacağımız daha birçok yenilik var. Tabi şehitlerimizin adını anmadan geçersek bugün burada varlığımızı eksik olarak yerine getirmiş oluruz. Bizler bugün onların sayesinde buralardayız, bir aradayız ve hala kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz baki. Bu ülkede, bu topraklarda bu evlatlarımız olduğu sürece de baki kalacak. Vatan evlatlarının bu bıraktığı vatana sahip çıkmak üzere bugün AK Parti çatısı altında bir aradayız. Önümüzdeki süreçte 4 buçuk yıl var. Tertemiz, pırıl pırıl, seçimsiz. İnşallah işimize gücümüze odaklanacağımız, çok önemli proje ve çalışmaları hayata geçireceğimiz bir 4 buçuk yıl. Bu süre çerçevesinde Sonbaharla birlikte başlayacağımız o yenilenme, tazelenme adını koyduğumuz kongre süreçlerimizle birlikte inşallah gelişen kadrolarımızla bu sürece sahip çıkacağız. Vatandaşımızın derdine derman olmaya devam edeceğiz. Sorunları bire bir sokakta, sahada duymaya, onlara çözüm üretmeye devam edeceğiz. Hamd olsun AK Parti Samsun ailesi olarak bu 4 buçuk yılı kendimize fırsat olarak görüyoruz.”


Karaaslan’ın konuşmasının ardından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve parti teşkilat üyeleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 1 ölü
    1. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 1 ölü
    2. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in kurban..
    3. İstanbul'da kurbanlık satışları
    4. Sazlık alandaki yangında..
    5. Trabzon’da serinlemek için denize..
    6. Alaçam Dağları’nda 7 hektarlık orman..
    7. Iraklı Milletvekili İlevi: "İran ile..
    8. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    9. MHP lideri Bahçeli: "Türkiye’yi ateş..
    10. Bayramda memleketlerine gidemeyen..
    11. Öldüğü iddia edilmişti! Devlet başkanı..
    12. AK Parti’li gençler yardım çağrısına..
    13. Diyarbakırlı iş adamı Amerika’da yılın..
    14. AK Parti'de bayramlaşma
    15. Türk Kızılay Kerkük'te bin 150 aileye..
    16. ‘Süresiz nafaka’ Yargıtay üyesini..
    17. Konoplyanka transferinde flaş gelişme!
    18. Bakanlar Soylu ve Turhan, Trabzon’da..
    19. Jandarma Komutanlığı ve Emniyet..
    20. Excimer lazer tedavisi ile kendi..
    21. MHP Rize İl Başkanlığında bayramlaşma
    22. Şanlıurfa'da otomobil devrildi! 5 yaralı
    23. ABD ile ticaret savaş Çin’in..
    24. Amasra'da bayram tatili yoğunluğu
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'yi ziyaret..
    26. ABD heyeti Şanlıurfa'da
    27. Çukurova Basketbol'da transfer
    28. Geleneksel bayramlaşma programı..
    29. Kocaeli, 32.’kez ‘Kent..
    30. TDV düğmeye bastı! Gazze’de binlerce..
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak