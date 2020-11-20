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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den kongre açıklaması:
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den kongre açıklaması:

"Bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, tüm tedbirler azami özenle alınarak sadece ilgili katılımcılarla yapılacak, önümüzdeki haftadan itibaren kongre sürecimize ara verilecektir"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 20:52:36 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den kongre açıklaması:

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gelecek haftadan itibaren kongre sürecine ara vereceklerini bildirdi.

Kandemir, Twitter hesabından devam eden kongre sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Erkan Kandemir, "Bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, tüm tedbirler azami özenle alınarak sadece ilgili katılımcılarla yapılacak, önümüzdeki haftadan itibaren kongre sürecimize ara verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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