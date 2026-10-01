AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: Asla ve asla müsaade etmem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, farik ve mümeyyiz olduğu günden bu yana temel ilke olarak kabul ettiği hakkaniyet, hukuk, adalet ve helal-haram ayrımının her zaman değişmez ölçüsü olduğunu belirtti.

Ailesinden ve eğitim hayatından edindiği en önemli değerlerin bunlar olduğuna işaret eden Yazıcı, "Bu kavramların algılanan ve bilinen anlamları itibariyle hesap veremeyeceğim hiçbir eylem ve işlemim olmamıştır. Hukuk, kendi mecrasında hiçbir etki ve müdahale altında kalmadan işleyecektir. Gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancım tamdır." açıklamasında bulundu.

Yargısal faaliyetlerde karar mercinin, tarafsız ve bağımsız yargı olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"İddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşlarımızın birikimlerinin korunması temel hedefimizdir. Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır. Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur. Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastine de asla ve asla müsaade etmem. Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Partimizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Siyaset anlayışımızın temeli milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz değerlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yolumuza başımız dik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz."