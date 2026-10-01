Mutfakta ve evde büyük fırsat! ŞOK marketin yeni kataloğu rafları sallayacak indirimlerle doldu taştı!
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Mutfak eşyalarından elektronik aletlere, ev tekstilinden temizlik malzemelerine kadar binlerce üründe dev indirim başlatan ŞOK, yeni haftanın aktüel kataloğunu yayımladı. Vatandaşların cebini rahatlatacak dev kampanya kapsamında reyonlar adeta dolup taşarken, fırsat ürünleri şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.
Kataloğun en dikkat çeken teknolojik ürünü 16.999 TL fiyat etiketiyle Skytech 50 inç 4K QLED Whale TV olurken, kişisel bakım ve ev aletlerinde Arzum Shake'n Take Go Kişisel Blender 2.399 TL'den, Arzum Nuvo Ion Saç Düzleştirici ise 1.499 TL'den satışa sunuldu. Evine renk katmak isteyenler için Astronot Projeksiyon Gece Lambası 899 TL'den raflara dizildi.
Havaların serinlemesiyle birlikte ev tekstili ürünlerinde kampanya rüzgarı eserken, Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 1.799 TL'den, desenli çift kişilik yorganlar 850 TL'den, pamuklu battaniyeler ise 399 TL'den başlayan fiyatlarla evleri ısıtmak için raflardaki yerini aldı. Hurç ve organizer çeşitleriyle ev düzenlemesine katkı sunan ürünler de büyük indirimlerle vatandaşları bekliyor.
İşte Şok market ürünleri...
- Elektronik ve küçük ev aletleri grubunda haftanın en dikkat çeken ürünü Skytech'in 50 inç QLED televizyonu oldu.
- Skytech 50 inç 126 Ekran 4K QLED Whale TV: 16.999 TL
- Arzum Shake'n Take Go Kişisel Blender: 2.399 TL
- Arzum Nuvo Ion Saç Düzleştirici: 1.499 TL
- Petrix Astronot Projeksiyon Gece Lambası: 899 TL
- Petrix Dokunmatik Armut Gece Lambası: 499 TL
- Kiwi Akıllı Dijital Banyo Baskülü: 425 TL
- Torima LED Sensörlü Gece Lambası: 349 TL
- Torima Konuşan Bilgi Kartları: 499 TL
- Sakura LED Ampul 15W: 69,50 TL
- Sakura LED Ampul 9W: 53 TL
- Astronot projeksiyon gece lambası uzaktan kumanda ve Bluetooth hoparlör özelliğiyle katalogda yer alırken Kiwi dijital baskül 180 kilograma kadar ölçüm yapabiliyor.
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ŞOK Yorgan ve Battaniye Fiyatları
- Havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte ev tekstili ürünleri bu haftaki kataloğun dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.
- Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti: 1.799 TL
- Tek Kişilik TV Battaniyesi: 550 TL
- Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 399 TL
- Çift Kişilik Pamuklu Battaniye: 450 TL
- Desenli Tek Kişilik Yorgan 155x215 cm: 750 TL
- Desenli Çift Kişilik Yorgan 195x215 cm: 850 TL
- Silikon Yastık: 125 TL
- Visco Dolgulu Yastık: 250 TL
- 3'lü Çamaşır Kurutma Topu: 150 TL
- Katalogda en yüksek fiyatlı tekstil ürünü 1.799 TL'lik çift kişilik yatak örtüsü seti olurken yastık fiyatları 125 TL'den başlıyor.
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Paşabahçe Ürünleri 2 Ekim'de Satışta
- Mutfak ve sofra grubunda Paşabahçe'nin farklı cam ürünleri ile servis ve saklama ürünleri bulunuyor.
- Paşabahçe Babylon Kavanoz 1500 cc: 299 TL
- Paşabahçe Babylon Kavanoz 1120 cc: 250 TL
- Oval Servis Kayık Tabak 33 cm: 125 TL
- Echo Kase 4'lü: 150 TL
- Frezya Tatlı Tabağı 6'lı: 350 TL
- Bouquet Kase 4'lü: 299 TL
- Dantel Çay Bardağı 6'lı: 250 TL
- Heybeli Çay Takımı 8 Parça: 350 TL
- Karaman Saklama Kabı 3'lü: 125 TL
- City Sürahi: 199 TL
- Pirge yan soyacak 250 TL, paslanmaz çelik domates bıçağı 150 TL ve çiğ köfte tepsisi 250 TL'den satışa sunuluyor.
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Mutfak bölümündeki diğer ürünlerden bazıları şöyle:
- Rendeli Narenciye Sıkacağı: 75 TL
- Cam Kase: 150-175 TL
- Rakle Desenli Ayaklı Kase 3'lü: 350 TL
- 12 Litrelik Sıcak-Soğuk Taşıma Çantası: 125 TL
- 6,5 Litrelik Sıcak-Soğuk Taşıma Çantası: 100 TL
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Organizer ve Ev Düzenleme Ürünleri
- ŞOK'un bu haftaki kampanyasında ev düzenleme ürünleri de farklı fiyat seçenekleriyle satışta.
- Mega Kutulu Hurç: 199 TL
- Baskılı Mega Boy Hurç: 125 TL
- Baza Altı Büyük Boy Hurç: 125 TL
- Baza Altı Orta Boy Hurç: 100 TL
- Baskılı Maxi Hurç: 100 TL
- Pencereli Hurç: 125 TL
- Çok Amaçlı Kapaklı Kutu: 150 TL
- 4 Bölmeli Düzenleyici: 175 TL
- Kapaklı Makyaj Organizer Çanta: 299 TL
- Makyaj Organizer Çanta: 299 TL
- Kadın A4 Çantası: 450 TL
- Keçe Organizer: 100 TL
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ŞOK Temizlik Ürünleri 2 Ekim Fiyatları
- Temizlik ve kişisel bakım tarafında büyük paket deterjanların yanında şampuan, sabun ve bakım ürünleri de kampanyaya dahil edildi.
- Bingo Matik Toz Deterjan 10 kg: 449 TL
- Porçöz Pas ve Kireç Çözücü: 79 TL
- Duru Sabun 4'lü: 129 TL
- Hobby Şampuan: 119 TL
- Deodorant Çeşitleri: 99 TL
- Dermokil Maske Çeşitleri: 39 TL
- Bebek ürünlerinde bazı bez çeşitleri 259 TL, Aptamil bebek maması ise 349 TL seviyesinde listeleniyor.
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2 Ekim ŞOK Gıda ve İçecek Fiyatları
- Aktüel katalogda gıda ve içecek grubunda da farklı ürünler bulunuyor. Kampanya kapsamında kahvaltılık ürünler, atıştırmalıklar, kahve ve içecekler satışa sunuluyor.
- Red Bull: 99 TL
- Coca-Cola: 97 TL
- Fanta: 89 TL
- Kahve çeşitleri: 79 TL'den başlayan fiyatlarla
- Çikolata ve atıştırmalık ürünleri: 17 TL ile 89 TL arasında
- Çubuk kraker: 14,50 TL
- Ürün çeşidine ve gramaja göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.
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ŞOK'ta Kasa Arkası İndirimleri
- Belirli alışveriş tutarının ardından bazı ürünlerde kasa arkası indirimleri de uygulanıyor.
- Nescafe ürünleri: 249 TL yerine 149 TL
- Seçili çikolata ürünleri: 120 TL yerine 85 TL
- Atıştırmalık ürün: 114 TL yerine 80 TL
- Bulaşık temizlik ürünü: 399 TL yerine 239 TL
- Seçili temizlik ürünü: 199 TL yerine 99 TL
- WIN kampanyaları kapsamında bazı bebek bakım, deterjan, kağıt ve kişisel bakım ürünlerinde de ek kazanımlar bulunuyor.