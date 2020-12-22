  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hamza Dağ tercihini, "Mucize'nin adı Ayda", "Lastiklerden voleybol sahası" ve "Gün batımında çiftçiler" fotoğraflarından yana kullandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:01:08 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dağ, AK Parti Genel Merkezi'nde, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Dağ, Mehmet Emin Mengüarslan'ın, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağ çıkarılmasına ilişkin, "Mucize'nin adı Ayda" isimli fotoğrafını oyladı.

İzmir milletvekili olduğunu ve enkazlardaki çalışmalara şahitlik ettiğini hatırlatan Dağ, Ayda'nın 91 saat sonra enkazdan çıkarılmasıyla bir sembol olduğunu belirtti.

Spor kategorisinde tercihini, Fecri Barlık'ın, Siirt'te bir grup çocuğun, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynamalarını çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" isimli fotoğrafından yana kullanan Dağ, "Hem çocukların spor yapma aşkı, azmi hem bunu kendilerinden oluşturmaları, üretkenliği ifade etmesi açısından seçtim. Aynı zamanda da bizi de çocukluğumuza götürdüğü için hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

Dağ, yaşam kategorisinde bulunan fotoğraflardaki oyunu ise Ali İhsan Öztürk'ün, Van'da hayvanları için patoz ile kışlık yem hazırlayan çiftçileri gün batımında görüntülediği, "Gün batımında çiftçiler" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Kategorilerde, farklı ülkelerden anlık olayları anında aktaran fotoğrafların da bulunduğunu söyleyen Dağ, "Bizzat olay anından, yaşanılan yerden çekilen fotoğrafların olması Anadolu Ajansımızın tüm dünyada etkin bir pozisyonda olduğunun en net göstergesi. Aynı zamanda fotoğraf kalitesi yönünden de seçim yapmakta gerçekten zorlandık." dedi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'da Türk şirketlerine polis baskını! Arbede çıktı
Dünya

Pakistan'da Türk şirketlerine polis baskını! Arbede çıktı

Pakistan’ın Lahor şehrinde "Albayrak ve Özpak Grubu'na" ait garajlara çevik kuvvet polisince baskın düzenlenerek çalışanları sokağa atıldı. ..
Canlı yayında
Gündem

Canlı yayında "Atatürk" tartışması! "Çıkaramaz demek bu milleti aşağılamaktır"

Kemalist Mehmet Faraç'ın "Bu millet bir M. Kemal daha çıkaramaz." şeklindeki sözlerine Osman Gökçek'ten tepki geldi.

Almanya'dan Türkiye itirafı: Hiç kolay olmaz
Dünya

Almanya'dan Türkiye itirafı: Hiç kolay olmaz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın 'Türkiye'ye yönelik kendilerine ilettiği silah ambargosu uygulayın' talebinin iyi bir fik..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay