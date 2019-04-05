AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor. Hatta CHP bile artık kabul etmiş görünüyor" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "İlk günden beri bir takım hata, suistimal ve usulsüzlüklerin olduğundan bahsetmiştik. Süreç bizi haklı çıkarıyor. Hatta CHP bile artık kabul etmiş görünüyor"

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