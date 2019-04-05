AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: “AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969’dur. Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız.” AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: “AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969’dur.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: “AK Parti lehine yazılan oy bugün 13 bin 969’dur. Uğraşımız devam edecek, çalışmalarımız devam edecek ve göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız.”

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