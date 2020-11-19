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Aktüel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Gamati ile görüştü
Aktüel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Gamati ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-19 19:38:19 -
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Gamati ile görüştü

ANKARA (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Libya Değişim Partisi Genel Başkanı Dr. Cuma El-Gamati ile görüştü.

Görüşmede, Libya ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Efkan Ala ayrıca, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı ile bir araya geldi.

Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Saparbekuly, Ala'yı, Kazakistan Nur Otan Partisi'nin 20. Kurultayı hakkında bilgilendirdi.

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