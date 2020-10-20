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Gündem AK Parti Gençlik Kolları sosyal medyayı salladı! 'Sen kimsin?'
Gündem

AK Parti Gençlik Kolları sosyal medyayı salladı! 'Sen kimsin?'

AK Parti Gençlik Kolları sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gençlere seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:08:00 -

AK Parti Gençlik Kolları, sosyal medya hesabından müthiş bir video yayınladı. Videoda gençlere seslenirken birçok isim örnek gösterilerek 'Sen kimsin?' sorusu soruldu.

Videoda gençlere, ilk Müslümanlardan Mus'ab bin Umeyr, 3 kıtaya ferman salan Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul'u feth eden Fatih Sultan Mehmet, Nobel Kimya Ödülü'nü alan Aziz Sancar, Milli Takım'ın yıldızı Merih Demiral, tüm zamanların en iyi haltercisi kabul edilen Naim Süleymanoğlu, başörtüsünü yere düşürmeyen Şule Yüksel Şenler, Türk siyasetinin unutulmaz ismi merhum Necmettin Erbakan Hoca, Aydın'da Mustafa Kemal'e çiftçini halini anlatan merhum başbakan Adnan Menderes gibi birçok isim ve son olarak da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda mazlumların sesini haykırarak 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan örnek gösterildi.

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