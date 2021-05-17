AK Parti Gençlik Kolları Filistinli gençlerin yanında

Yeni Akit Ankara

İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze’de Filistinli sivillere yönelik hava ve kara saldırıları sonucu yüzlerce Filistinlinin şehit olmasına bir tepki de AK Parti Gençlik Kolları’ndan geldi.

Her geçen gün tansiyonun yükseldiği Filistin’de kadın, çocuk, yaşlı demeden insanların yerlerinden edilip saldırıya uğramasına kayıtsız kalmayan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Filistin Gençlik Konseyi Başkanı Mazen Malouh, Filistin Alrajaa Gençlik Akademisi Başkanı Ahmed Jaber, Filistin Burj Al Luqluq Gençlik Derneği Başkanı Mountasir Edikeidi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İşgalci güçlere karşı, direnişin en ön saflarında yer alan Filistinli gençlerin temsilcileri ile bir araya gelmenin dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sağlayacağının altını çizen Başkan İnan, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Filistinli gençler dün olduğu gibi bugün de katil İsrail’e karşı direniş ruhunun en ön safında yer alıyorlar. Bu kutsal mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Filistinli kardeşlerimiz hak davalarını sürdürürken, haklarını ararken, Türkiye olarak AK Gençlik olarak biz de kendilerinin en büyük destekçisiyiz.”