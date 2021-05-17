  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Thodex vurgununda flaş gelişme! İlk haciz işlemi gerçekleşti
Filistin'den ABD'nin BMGK'daki tutumuna sert tepki!
Açılmanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu!
Gündem AK Parti Gençlik Kolları Filistinli gençlerin yanında
Gündem

AK Parti Gençlik Kolları Filistinli gençlerin yanında

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek olmak amacıyla Filistin Gençlik Konseyi Başkanı ve dernek başkanları ile görüşmeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:58:00 -
AK Parti Gençlik Kolları Filistinli gençlerin yanında

 Yeni Akit  Ankara 

İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze’de Filistinli sivillere yönelik hava ve kara saldırıları sonucu yüzlerce Filistinlinin şehit olmasına bir tepki de AK Parti Gençlik Kolları’ndan geldi.

Her geçen gün tansiyonun yükseldiği Filistin’de kadın, çocuk, yaşlı demeden insanların yerlerinden edilip saldırıya uğramasına kayıtsız kalmayan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Filistin Gençlik Konseyi Başkanı Mazen Malouh, Filistin Alrajaa Gençlik Akademisi Başkanı Ahmed Jaber, Filistin Burj Al Luqluq Gençlik Derneği Başkanı Mountasir Edikeidi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İşgalci güçlere karşı, direnişin en ön saflarında yer alan Filistinli gençlerin temsilcileri ile bir araya gelmenin dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sağlayacağının altını çizen Başkan İnan, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Filistinli gençler dün olduğu gibi bugün de katil İsrail’e karşı direniş ruhunun en ön safında yer alıyorlar. Bu kutsal mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Filistinli kardeşlerimiz hak davalarını sürdürürken, haklarını ararken, Türkiye olarak AK Gençlik olarak biz de kendilerinin en büyük destekçisiyiz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır'dan beklenmedik hareket! Filistinlilere kapıları açtılar
Dünya

Mısır'dan beklenmedik hareket! Filistinlilere kapıları açtılar

Son günlerde Türkiye ile yakınlaşan Mısır, Kuzey Sina’daki Refah Sınır Kapısı’nı İsrail saldırılarında yaralanan sivilleri taşımak için Fili..
Süleyman Soylu duyurdu: Özel harekat ele geçirdi
Gündem

Süleyman Soylu duyurdu: Özel harekat ele geçirdi

Açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başar..
İsrail yalakası Biden'a beklemediği yerden bir tokat daha
Dünya

İsrail yalakası Biden'a beklemediği yerden bir tokat daha

ABD'de Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, İsrail destekçisi Joe Biden yönetimine sert eleştirilerini sürdü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay