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AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Gaziantep belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti İslahiye belediye başkan adayı, AK Parti Karkamış belediye başkan adayı, AK Parti Nizip belediye başkan adayı, Nurdağı AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Şahinbey belediye başkan adayı, AK Parti Oğuzeli belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Gaziantep ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

09 Aralık 2018 Pazar 20:18
AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları 2019

AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Gaziantep belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti İslahiye belediye başkan adayı, AK Parti Karkamış belediye başkan adayı, AK Parti Nizip belediye başkan adayı, Nurdağı AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Şahinbey belediye başkan adayı, AK Parti Oğuzeli belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? AK Parti Gaziantep ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 74 adayı açıkladı. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Trabzon’da Murat Zorluoğlu, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Kars’da Ensar Erdoğdu, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Şanlıurfa belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. AK Parti Gaziantep belediye başkan adayı Fatma Şahin oldu. AK Parti'nin Gaziantep ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2014 Gaziantep yerel seçim sonuçları

2014 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Fatma Şahin % 54.7

CHPadayı Akif Ekici % 21.5

MHP adayı Mustafa Erzin % 11.9 

 

İslahiye belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 46

CHP % 36

MHP % 8

BBP % 3

Karkamış belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 33

MHP % 31

CHP % 23

SP % 11

Nizip belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 53

DP % 23

MHP % 7

CHP % 6

BDP % 5

Nurdağı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 43

MHP % 30

SP % 20

CHP % 3

Oğuzeli belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 35

AK Parti % 31

CHP % 24

DP % 7

Şahinbey belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

CHP % 22

MHP % 12

BDP % 5

24 Haziran Gaziantep seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: 649.876 oyla yüzde 63.93

Muharrem İnce: 221.240 oyla yüzde 21.76

Selahattin Demirtaş: 80.348 oyla yüzde 7.90 

Meral Akşener: 54.228 oyla yüzde 5.33

Temel Karamollaoğlu: 8.969 oyla yüzde 0.88

Doğu Perinçek: 1.951 oyla yüzde 0.19

Gaziantep 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 64.25

Millet İttifakı: Yüzde 22.99

AK Parti: Yüzde 51.43

CHP: Yüzde 15.02

MHP: Yüzde 12.82

HDP:  Yüzde 11.71

İYİ Parti: Yüzde 6.76

SP: Yüzde 1.21

AK Parti Gaziantep Milletvekili Listesi:

Abdulhamit Gül

Ahmet Uzer

Mehmet Erdoğan 

Abdullah Nejat Koçer 

Derya Bakbak 

Ali Şahin

Müslüm Yüksel 

Mehmet Sait Kirazoğlu 

CHP Gaziantep Milletvekili Listesi:

Bayram Yılmazkaya 

İrfan Kaplan

MHP Gaziantep Milletvekili Listesi:

Ali Muhittin Taşdoğan

Sermet Atay

HDP Gaziantep Milletvekili Listesi:

Mahmut Toğrul 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:18
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Trabzon
  6. Sivas
  7. Siirt
  8. Kars
  9. İzmir
  10. Bilecik
  11. Ankara
  12. Ağrı
  13. AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları 2019
  14. AK Parti Karkamış belediye başkan adayı
  15. AK Parti Nizip belediye başkan adayı
  16. Nurdağı AK Parti belediye başkan adayı
  17. AK Parti Şahinbey belediye başkan adayı
  18. AK Parti Oğuzeli belediye başkan adayı

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