AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fedaioğlu: “Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır”

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, AK Parti’nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla İl Başkanlığında basın açıklaması gerçekleştirdi.

AK Parti’nin 14 Ağustos 2001 tarihinde, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklarla mücadele ettiği bir dönemde millet hareketi olarak kurulduğunu belirten Fedaioğlu, partinin kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra, 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletin teveccühüyle iktidara geldiğini ifade etti.

Fedaioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçen 25 yıllık süreçte Türkiye’nin kalkınma, demokratikleşme ve atılım alanlarında önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, AK Parti’nin yalnızca iktidarda bulunmadığını, aynı zamanda milletin emanetini taşıyarak Türkiye’yi büyütme ve güçlendirme mücadelesi verdiğini söyledi.

“Her türlü engel karşısında milletimize güvendik”

Çeyrek asırlık süreçte kapatma davalarından e-muhtıraya, Gezi olaylarından 17-25 Aralık sürecine, terör saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar çok sayıda sınamayla karşı karşıya kalındığını ifade eden Fedaioğlu, küresel ekonomik krizler, salgınlar, savaşlar ve 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla da mücadele edildiğini kaydetti.

Fedaioğlu, tüm bu süreçlerde AK Parti’nin milletin iradesine güvendiğini belirterek, Türkiye’nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmediklerini vurguladı.

“Terörsüz Türkiye” idealine de değinen Fedaioğlu, devletin kararlı iradesi, güvenlik güçlerinin fedakâr mücadelesi ve milletin birlik ve beraberliği sayesinde önemli bir kazanım elde edildiğini belirterek, bu kazanımın şehitlerin aziz hatırasına ve gazilerin fedakârlığına sahip çıkılarak geleceğe taşınacağını ifade etti.

“Türkiye’nin her alanda büyümesine katkı sunduk”

AK Parti’nin 25 yıllık hizmet siyasetinde sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı, sosyal politikalar, teknoloji, savunma sanayisi ve enerji başta olmak üzere pek çok alanda önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirten Fedaioğlu, Türkiye’nin şehir hastaneleri, hızlı tren ağları, köprüler, tüneller ve havalimanlarıyla ulaşım altyapısının güçlendirildiğini söyledi.

Eğitimde 81 ilin tamamının üniversitelerle buluşturulduğunu, TOKİ eliyle milyonlarca vatandaşın güvenli ve modern konutlara kavuşturulduğunu aktaran Fedaioğlu, sosyal destek mekanizmalarıyla toplumun bütün kesimlerine ulaşıldığını belirtti.

Teknoloji ve savunma sanayisindeki gelişmelere de dikkat çeken Fedaioğlu, Togg, İHA ve SİHA’lar, Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma, HÜRJET, KAAN, ATAK, Gökbey ve TCG Anadolu gibi yerli ve milli projelerin Türkiye’nin gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

“Türkiye artık kendi kararlarını alan güçlü bir ülkedir”

Dış politikada da Türkiye’nin bölgesel ve küresel meselelerde söz sahibi bir ülke konumuna ulaştığını belirten Fedaioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin sahada ve masada güçlü, kendi kararlarını kendisi alan ve uluslararası meselelerde görüşü aranan bir ülke haline geldiğini söyledi.

Fedaioğlu, ekonomide de 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatın 270 milyar doların üzerine taşındığını belirterek, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin artırıldığını kaydetti.

“AK Parti’nin gücü milletimizle kurduğu gönül bağıdır”

AK Parti’nin bugün 11 milyon 709 bin 913 üyesiyle Türkiye’nin en büyük siyasi partisi olduğunu belirten Fedaioğlu, bu tablonun milletin AK Parti’ye duyduğu güvenin ve teşkilatların fedakâr çalışmalarının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Üyelerin yalnızca birer rakam olmadığını vurgulayan Fedaioğlu, “AK Parti’nin asıl gücü binalardan, makamlardan veya unvanlardan değil, milletimizle kurduğu sarsılmaz gönül bağından gelmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Fedaioğlu, AK Parti’nin 25 yıllık hikâyesinde emeği bulunan teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, hayatını kaybeden dava arkadaşlarını rahmet, minnet ve dualarla andı.

“25 yıllık birikimimizi geleceğin güçlü temeli olarak görüyoruz”

Çeyrek asırlık birikimin geçmişin hatırası olarak değil, geleceğin güçlü temeli olarak görüldüğünü ifade eden Fedaioğlu, Türkiye Yüzyılı hedeflerine dikkat çekti.

Fedaioğlu, “Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hâle getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Kutlamalarımızı 14 Ağustos’ta Ankara’da taçlandıracağız”

AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 81 ilde çeşitli programlar gerçekleştirileceğini belirten Fedaioğlu, Gaziantep teşkilatı olarak da bu anlamlı yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde kutlayacaklarını söyledi.

Kutlamaların, 14 Ağustos 2026 Cuma günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek büyük buluşmayla taçlandırılacağını belirten Fedaioğlu, tüm teşkilat mensuplarını ve vatandaşları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

Fedaioğlu, açıklamasını “İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır” sözleriyle tamamladı.