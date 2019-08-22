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AK Parti Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi

AK Parti Van İl Başkanlığı 1.

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:59
AK Parti Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi

AK Parti Van İl Başkanlığı 1. Geleneksel Futbol Turnuvası, gerçekleştirilen final maçının ardından son buldu.


Van’da, AK Parti İl Başkanlığı tarafından 980 gencin toplam 98 takımla katılarak gerçekleştirdiği 1. Gelenekse Futbol turnuvası, Atılım Bekospor ve Selahattin Eyyübispor arasında oynanan final karşılaşması ile tamamlandı. Final maçını izlemek üzere halı sahaya gelen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, sporcuların ilgisi ile karşılaştı. Sporun gençler için önemine değinen Türkmenoğlu, "Futbol sözde değil, özde kardeşliği gerektiren bir spor dalıdır. Biz de gençlerimiz arasındaki diyaloğun gelişmesi ve partimize yönelik farkındalığın artırılması amacıyla futbol turnuvası düzenledik. Turnuvamıza gençlerimizin yoğun ilgisi bizleri çok sevindirdi. 980 gencimiz 98 takım aracılığı ile turnuvamıza katılarak bu spor heyecanına katıldılar. İl Başkan Yardımcım ve Vanspor eski hocamız Mehmet Tuğrul yönetiminde turnuvamızı kazasız belasız ve çok güzel bir çalışma ile final maçına kadar getirdik. Bu etkinliğimizi inşallah geleneksel hale getirerek gençlerimizin partimizle kaynaşmalarını sağlayacağız” dedi. Türkmenoğlu’nun finale kalan takımlara başarılar dilemesinin ardındanAtılım Bekospor ve Selahattin Eyyübispor karşılaşmasına geçildi. İlk yarı Selahattin Eyyübispor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda ise Atılım Bekospor, sahaya daha hakim bir görüntü sergileyerek 1-0 yenik olduğu karşılaşmada skoru 1-1 yapmayı başardı. Berabere tamamlanan karşılaşmanın ardından şampiyon takımın belirlenmesi için penaltılara geçildi. Penaltılar sonucunda Atılım Bekospor sahadan 5-4 gibi bir skorla galip ayrılmayı başaran taraf oldu. Turnuvada Erçek Yaşam Merkezi üçüncü olurken, 4’ncülüğü ise AK Gençlikspor aldı. Turnuvada dereceye giren takımlara ve futbolculara çeşitli ödüller verildi. Turnuvaya Türkmenoğlu’nun yanı sıra Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Gençlik Kolları Başkanı Kadir Özbilge, Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık ile parti yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:59
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